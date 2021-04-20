法務部行政執行署士林分署為催討欠繳防疫罰款民眾，展開第3波強力執行，派出多組執行官到欠繳民眾的住處催繳，並查封不動產及動產。當中蔡姓女子違反檢疫規定遭裁罰10萬元未繳納，查到時她已離境，已查封她位於士林區價值1800萬元房子，並於現場留下通知單，屆時若未繳款將擇期拍賣。

士林分署就雙北市政府衛生局3、4月移送執行的防疫案件，收案後積極對欠款民眾財產及行蹤展開調查，經查得欠款民眾名下有存款、不動產及車輛等財產者，士林分署立即由行政執行官親自帶隊至欠款民眾戶籍址及通訊址現場執行。

當中蔡姓女子因違反居家檢疫遭台北市政府衛生局裁罰10萬元，士林分署到她住所現場執行時，發現她早在2月14日已離境。士林分署會同台北市政府衛生局承辦人及社區管委會主任查封蔡女位於士林區中山北路6段的不動產，該房地產附近實價登錄的價格約1800萬元左右。

士林分署表示雖該不動產價值與蔡女滯欠罰鍰的金額差距極大，但為貫徹政府防疫政策及展現強力執行防疫案件的決心，基於財產保全的目的予以查封，於現場留下通知單，通知蔡女回國後一定要儘速繳納滯欠罰鍰，避免不動產遭到查封。

另名林姓民眾違反居家檢疫遭新北市政府衛生局裁罰10萬元，經調查林男名下財產僅有一部2006年馬自達汽車，士林分署為避免民眾有逃匿國外之情事，立即限制出境、並追查林男車輛的行蹤，以清償林男滯欠的罰鍰。

士林分署表示，民眾如未繳納又不辦理分期，勢必將強力執行，除扣押查封財產外，如符合法定要件甚至會採取限制住居、拘提、管收等執行措施，以落實政府公權力，共同守護台灣得來不易的防疫成果。

(中時 )