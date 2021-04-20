行政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，隨即被爆出去電立法院長辦公室「嗆聲」，雖然政院否認，但立法院長游錫堃卻意有所指稱兩院要「互相尊重」。對此，東華大學教授施正鋒直言，丁怡銘那麼囂張，可能跟他的老闆有關，並指蘇揆不該放任丁怡銘一個小混混那麼囂張，應該把自己的狗管好，他更形容丁怡銘有如被主人踢習慣的狗，看到外人就會咬。

施正鋒今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們的蘇院長好像一天沒看到丁丁，可能就會睡不著，而他也覺得很奇怪，為何為何立法院說了什麼，丁怡銘會知道？並指他好像是錦衣衛一樣，十分囂張。

施正鋒指出，一般而言，倫理有兩種，行政倫理和政治倫理，政治倫理的部分，就市民進黨內有分成美麗到、律師、中生代、機要和太陽花等世代，「丁丁我不知道是算哪個，應該是機要」，但論輩份又不及中生代。

施正鋒認為，丁怡銘那麼囂張的原因 可能是因為他老闆，別看他的老闆對外客氣客氣的，當初他擔任民進黨黨主席的時候，曾把當時擔任智庫執行長的外交部長吳釗燮罵到臭頭，所以政治倫理不對。

施正鋒說，政府的三權中，司法是獨立的，行政、立法吵架他要出來協調，但立法院是代表老百姓，游錫堃是國會議長，因此連蘇都不應該對他這樣，但丁怡銘這樣一個小混混就這麼囂張，「你家的狗管好一點」，剛講說狐假虎威，狸比較狡猾，但他是狗，被主人踢習慣了，看到外人就會咬。

丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

(中時新聞網)