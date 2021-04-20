台中市某高中19日發生校園霸凌案，遭民眾拍攝上傳到網路《爆料公社》；2名男學生在教室走廊，對1名學生拳打腳踢，還拿塑膠水桶猛砸，其他同學卻袖手旁觀無人制止。校方今天開臨時導師會議，由導師向該班學生說明事情原委，並進行機會教育加強關注及輔導學生的情緒。教育局強調，責由學校請家長到校與導師共同輔導學生。

校方指出，這起原由是學生16日在IG社群起口角，17日相約出來解釋，但3人均未赴約，19日到校再談。昨天上午7點55分到8點間，導師在教室處理班務，聽到陽台有吵鬧聲後，立即前往查看，發現有1名該班學生與2名他班學生正發生衝突。

校方表示，當時導師有立即上前大聲喝止及架開衝突學生，但網路爆料的影片並未呈現。校方已請兩造家長到校，相關影片檔案也已交至春社派出所；2名施暴學生認錯，且向受傷學生道歉，受傷學生也願意接受道歉後，雙方家長已達成初步和解。

對此事件，該校今天發出聲明說，學校多年來致力於推動品德教育及建立友善校園成效顯著，對於此一偶發事件深感歉意及自我警惕，爾後將持續落實學生品德教育，再次感謝大家的關心。

教育局強調，動手打人就是不對，教育局已請家長到校與導師共同輔導學生；包含行為人、被行為人及旁觀者，導正暴力偏差行為。同時，應加強輔導學生使用社群媒體的基本禮節，避免言詞挑釁，造成積怨衍生事端。

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(中時 )