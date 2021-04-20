少子化影響入學人數直直落，但新北市今年國小額滿學校卻「逆勢上揚」達21所打破歷年紀錄，更是2016年7所的3倍之譜，大多數額滿學校集中在淡海新市鎮、北大社區、林口重劃區等新社區，尤其以林口最嚴重，議員蔡淑君更必須出面協調增班才能滿足在地就學，顯見公共設施增加速度比不上人口增速的嚴重性。

根據教育局統計，新北市今年小1新生數共3萬3000人，比去年和前年減少2000多人，但額滿學校卻不減反增，2016年僅7校、2019年攀升到16校，今年更創下歷屆紀錄21校。

其中，板橋三重新莊中和蘆洲等傳統都會區變化不大，包括海山、新埔、莒光、板橋、集美、積穗、忠義等學校都是榜上有名的常客。

不過，近年開發的重劃區發展快速，學校數明顯跟不上人口增加數。三峽北大社區的龍埔、北大、桃子腳3所學校，已連續5年上榜額滿學校，學生苦於學校可讀，大多轉介至鄰近的樹林柑園國小，上學路迢迢。

淡海新市鎮隨著淡海輕軌到位，淡北道路、淡江大橋等建設如火如荼動工，人口同樣急劇增加，額滿學校也從2所增加到4所。

至於近年最夯的林口重劃區的頭湖國小、麗林國小、南勢國小、新林國小、麗園國小等5校更讓家長搶破頭，今年家長爭相向蔡淑君陳情後，經她出面與教育局協調，最後達成新學年起分別增設1至2個班級共識，可再容納238名新生，不必大費周章到外地就學。

教育局長張明文強調，新北市正在淡水區新設淡海國小、林口區新設東湖國小，此外在桃子腳國中小新建3期校舍等，盼舒緩新興社區的就學需求，並持續觀察各區人口狀況，逐年滾動式評估。

相較重劃區搶破頭，去年17所偏鄉小學招生只有個位數，今年考驗恐更嚴峻。5年內3度掛蛋的貢寮福連國小校長梁均紘坦言，少子化衝擊偏鄉招生，學校近年力推特色課程，從浮潛體驗、吉他課、街舞課、AI課程應有盡有，「自由學區較難估算入學人數，但今年有信心可以破蛋！」

(中時 )