勤業眾信(Deloitte)會計師事務所20日攜手政大金融科技研究中心共同舉辦「驅動創新，共譜台灣金融科技發展之前景」論壇並發布《2021台灣金融科技趨勢展望》報告指出，我國金融業有「純網銀與開放銀行風潮崛起」、「保險科技重要性遽增」、「財富管理科技成長」及「法遵科技加速發展」等四大趨勢。

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，據行政院主計總處最新數據，去年台灣整體名目GDP約20.7兆元，服務業即占總體GDP的62％，其中金融及保險業又占總體GDP的7％。

金融業扮演著各行各業資金流通的重要支柱，而隨著金融科技應用愈趨成熟且多元，對於商業發展也具非凡意義，如區塊鏈跨境支付省去中轉的作業時間，還有近期純網銀開放企業線上開戶等，皆使企業能運用科技更便利地完成金融交易流程。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，在政府大力推動下，開放銀行將進入第二階段、純網銀也已發放兩張執照。其實金融科技所轉變的更多在於產業內部的思維，例如，對於人才的需求、以及對法遵與資安的重視，彼此間環環相扣，因此發展金融科技服務，須以整個生態圈的思維來制定相關政策才是成功的關鍵。

政治大學金融科技研究中心主任王儷玲表示，目前台灣金融科技重要技術應用聚焦於人工智慧(AI)、Cloud、身分識別等，開放銀行與資料共享將有助於提升金融機構在跨公司與跨產業的發展潛力，因此業者非常期待在資料共享、雲端服務與Regtech上能有更大的法規突破。

王儷玲強調，本次研究報告也針對台灣未來趨勢提出十大政策發展建言，包括建立資料賦權機制以利資料共享、建立個資去識別化標準與資料交換中心、提升數據治理促進跨產業資料共享平台、開放銀行應建立API管理專責機構與TSP治理機制、借鏡國際制定大數據與人工智慧新規範以利創新落地、鼓勵業者積極擁抱新科技創造新價值、導入新技術提升業者法遵科技效能、加速健全雲端環境之配套、擴大金融業試辦範圍促進金融科技創新應用、打造良好的產學合作平台培育金融科技新人才，期望各界能在金管會的政策下共同攜手驅動創新，創建台灣金融科技新生態系。

(工商 )