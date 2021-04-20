為厚植學生英語力及呼應2030雙語國家政策，台南一中向國教署申請雙語教育實驗班計畫獲核定通過，是南部公立學校首批通過學校，下學年將招收首批高一雙語實驗班學生就讀，名額為35人，未來該班以理工為主、生醫為輔，搭配外籍教師逐年提高全英授課比例。

南一中校長廖財固指出，這個計畫醞釀很久，今年是南一中百周年校慶，校務發展計畫很重要一環就是提出「國際化」的南一中，鑒於通常設有雙語實驗班都是私校，希望透過設立雙語實驗班，讓南部學生能以公立學費接觸雙語資源，之後也能對接國內外雙聯學制，落實國際化。

雙語資優班報名門檻為國中會考數學及自然成績均為A以上，分階段進行英文筆試、口試，英文課必須全英語授課，並逐年增加全英語授課時數，高一生將先從4節課開始。廖財固不諱言，南部學生相較北部學子開口聽說英文機會偏少，南一中內也存在很大英語落差，學生英語能力優劣懸殊，希望從設立一個雙語實驗班，進而改變全校的英語風氣。

除了提升學生英語力，廖財固今年起也鼓勵全校老師們接受英語檢測，目前全校150位老師，有30位取得英語檢定認證。他說，2030雙語國家政策，要求高中英文授課比例能夠達到40％，他坦言，難度相當高，需趁早布局。

廖財固說，目前並未強制要求老師取得英檢，而是以課餘開社團方式鼓勵老師們一起上英文課，長遠來看，希望大家先取得初級英檢認證，並鼓勵教師們考雙語教師證，但也強調都是鼓勵性質非強迫，尊重老師意願。

(中時 )