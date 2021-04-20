台南市政府今天宣布下周一起洗車業、游泳池及水療業停止供水，衝擊業者生計甚鉅，有泳池業者跟游泳教練說，這形同逼業者歇業，沒做生意，錢怎麼來？「突然說停止供水，也還沒看到公文，這下生計無著，怎麼辦？」

東區一名陳姓洗車業者抱屈稱，自家洗車場2個月帳單才接近1000元，「使用的水比我家還少，禁止我們沒道理。」他說，目前很多民間洗車場多改成噴槍出水，用水量其實不高，甚至可能比餐飲業、小吃店少，「是不是禁錯對象？」

游泳池停業也衝擊教練生計，一名向學校承租場地開班教游泳的王姓游泳教練無奈說，隨著天氣漸熱，目前進入最多學生報名上游泳課的旺季，他的班一次都吸引不少學生報名，1周開好幾梯次，現在跟家長說課程暫時取消，但何時開放未知，有開課才有收入，「只能祈禱快下雨，不然政策也不可能說改就改。」

洗車業者昨獲悉要被停水，不少人致電向經發局抱怨，稱檯面上合法登記家數實際上未登記者更多，如今卻是合法業者先被停止供水，非法業者卻無法可管而逃過，為此，經發局也強調將針對非法業者展開稽查。

台南市登記洗車業者71家，公立學校泳池21家，包含委外經營泳池有崇明、麻豆國中2處，各區公所8家、國立高中職11家加上民營游泳池共計47家，台南市今年游泳課都將先暫停。體育處長林義順說，營運後續將回歸契約規定執行，也盼能降低業者損失。

經發局也回應洗車業心聲，強調再生水廠可提供免費再生水，會設法補助部分載水運費，也會向中央爭取對停供用水的業者減免稅賦。

(中時 )