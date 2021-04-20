Cantine Masrais瑪黑餐酒春季新菜單，主廚葉鎮宇以春季新鮮漁獲為食材主軸，選用如鰆魚、黑喉、鯖魚等，結合鮮嫩的季節蔬菜，如竹筍、白蘆筍、蒜苗等，在輕柔的調味中點綴帶入些許日式清雅、有趣的在地元素與遊歷歐洲的味覺回憶，將食材化為一道道清爽與滋味並俱的菜式，不僅品嚐的到當季最上乘的滋味，也帶給味蕾輕盈的味覺體驗。

酥炸鬼頭刀由英國國民美食炸魚薯條為靈感，選用肉質細嫩、口感清爽的鬼頭刀，搭配著蔬菜裹覆著麵糊油炸，有著空氣感的輕盈麵衣嚐來格外清爽，撒上刺蔥粉增添辛香氣息，建議沾上特製的發酵鳳梨辣椒醬，酸甜微辣提升了整體的風味層次。

酥炸鬼頭刀。（邱映慈攝）

熟成生魚片選用鯖魚以昆布低溫醃漬熟成作法，濃縮魚的鮮美和保有彈性肉質。熟成完畢後，再經過炙燒魚皮步驟增添焦香。熟成生魚片佐上新鮮蓮霧，綴上新鮮葡萄柚果肉，搭配清爽的山羊起司巴伐利亞慕斯、淋上特級橄欖油和撒上些許海鹽，在多種清雅風味層次的堆疊下，仍能充分感受出色的味道組合。

熟成生魚片。（邱映慈攝）

海膽燉飯是店內必點招牌菜色，每一粒燉飯吸收滿滿的海鮮高湯精華，這季特別加入番茄調味，讓滋味更為清爽，配上鮮甜飽滿的煎炙干貝與新鮮海膽，上桌前淋上略帶柚子清香的白酒奶油醬，滑順的口感，每一口都是超奢侈的享受。

海膽燉飯。（邱映慈攝）

澳洲和牛菲力選用肉質最柔嫩的和牛菲力直火煎烤至3分熟，本季則選搭味道濃郁的豆鼓香菇牛骨髓醬汁。首先，香菇、豆鼓、香料炒香後，將烤牛骨髓中的骨髓取出，與小牛高湯一起熬煮濃縮再加入蠔油調味，搭配清炒野菜。柔嫩油質較少的菲力，特別選擇風味濃郁的豆鼓香菇牛骨髓醬汁，突顯和牛本身渾厚滋味。

澳洲和牛菲力。（邱映慈攝）

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(中時新聞網)