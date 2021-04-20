副市長劉和然20日公布首波商品內容。（許哲瑗攝）

全國運動會將在10月登場，新北市府以賽事為品牌開發系列商品，副市長劉和然20日公布首波商品內容，從polo衫、帽T、黑白T、運動毛巾、魔術頭巾、托特包等應有盡有，即日起將上架亞洲第一手創展會平台「Pop Up Asia」開放預購，打造全運會快時尚。

商品預購發表會今在新北市府登場，藝人無尊現場扮演電商直播主持人，以女王頭造型趣味開場，並邀集4位代表新北的金牌選手謝佳翰、陳彩娟、卓承齊、杜禕依姿，穿搭各式商品走秀演出，介紹商品材質與特色。

劉和然表示，新北舉辦全國運動會力求創新突破，今年把全運會賽事當品牌開發系列商品，設計融入時尚潮流元素，更上架亞洲第一手創展會平台「Pop Up Asia」，盼透過市場機制擴大全民參與度，延燒賽事的討論度與關注度，打造全運會快時尚。

「商品超多元！」劉和然介紹， 首波商品內容豐富，從常見polo衫、帽T、黑白T、運動毛巾、魔術頭巾，到兼具實用與時尚的托特包，獨家專利的三用RoBag捲捲背包，還有日常小物棒球帽、造型卡套等；更加碼推出首波商品優惠，推出5件限量版套組，包含時尚透明感托特包、涼感魔術頭巾、棒球帽、雙層毛巾、紀念卡套等商品，原價2579元、特價只要1100元，限量20組。

體育處長洪玉玲補充，商品即日起開放線上預購，盼號召更多人用實際購買行動，支持運動的精神，詳細內容可上「110年全國運動會在新北」臉書查詢。

(中時 )