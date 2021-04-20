美元持續偏軟，人民幣升破6.5大關，在岸價（CNY）20日收市升162個基點，最高見6.4928。人民幣兌美元在岸價收報6.4953，較19日下午4時30分收報6.5115，升162個基點，升幅為0.25％；較晚上11時30分最後成交價6.511，走強157個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）更一度升破6.49，高見6.4884，截至下午4時37分，離岸價報6.4931，在岸價報6.4959。

人民幣兌美元中間價20日報6.5103，較19日報6.5233，升130個基點，升幅為0.2％，創近一個月高。

交易員指出，美債孳息率下滑令美元吸引力降低，美匯指數跌向91關口支撐，人民幣順勢反彈並收復6.5關口；短期美元表現可能偏弱，人民幣或維持約6.5。

另有交易員認為，短期美債孳息率變化會繼續影響美元走勢，美國經濟增長預期較好，美債孳息率和美元調整後仍有上行空間。

(工商 )