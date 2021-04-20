台中市府109年度自編決算歲入1400億元，歲出1395億元，歲入歲出賸餘近5億元，為台中縣、市合併升格直轄市10年以來首次出現賸餘，財政局表示，109年度總預算雖然編列賒借收入121億元，決算為零賒借，也是10年來首見。

台中市府嚴格實施財政紀律，錢花在刀口上奏效，市長盧秀燕20日在市政會議表示，台中市以往常見高額舉債，109年度舉債不只下降，還有盈餘，這是縣市合併以來首見盈餘5億元。

財政局長羅仙法強調，市府各機關通力合作，本零基預算精神及撙節支出原則籌編預算，歲入決算數1400億元較預算數1344億元，超收56億元。

此外，歲出決算數1395億元較預算數1464億元，減支69億元；因歲入超收，歲出減支，兩者合計數125億元，即盈餘的決算數比預算數增加125億元，財政狀況日益好轉。

財政局表示，財政狀況好轉，主要是近年來市府積極建設

，基礎建設日趨完善，經濟繁榮發展，產生磁吸效應，人口不斷移入，致109年度土地增值稅超收50億餘元。

市府指出，盧秀燕上任以來撙節開支，落實開源節流、嚴控財務收支，讓珍貴的預算資源發揮最大效益。

(中時 )