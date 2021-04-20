富邦悍將新秀陳真被總教練洪一中看好是未來球隊中心棒次強打，他透露自己的訓練秘訣，每晚都要做意象訓練維持打擊感覺，不過有趣的是他意象訓練中的投手正是過去文化大學、現在紅襪小聯盟的好友劉致榮，「我們每天都會通話，也會問他美職怎麼訓練的。」
陳真與劉致榮從求學時期就是好友，即使劉致榮現在赴美挑戰大聯盟仍很常聯絡，「有時候我晚上、他早上有時差也會打電話，我會問他大聯盟怎麼訓練的，也跟他說『徐若熙可能比你厲害喔！』他就回『是你還沒看到我的球！』都會互相開玩笑。」
陳真表示自己每天晚上都會進行意象訓練，看著投手影片、閉眼睛感受一下在打擊區對決的感覺，「我都以劉致榮當投手對象，其實自從我上一軍後每天都會通電話，都是他打給我比較多啦，因為他的室友常常不在，他很無聊就會打給我，他現在有在練英文，還會叫我用英文跟他對話。」
陳真還分享劉致榮在美國遇到不知怎麼融入當地的問題，陳真還為此在二軍時特地請教旅美多年的江少慶，「學長（江少慶）告訴他就照他本來愛開玩笑的個性就好，在那邊講一些好笑的事，就算破英文人家也覺得很好笑。」
(中時 )
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