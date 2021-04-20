42歲大陸女星劉濤2007年閃婚嫁給富商王珂，劉濤婚後一度淡出螢光幕，專心在家相夫教子，不過她近年頻頻出面接戲，傳出是劉濤為了幫老公還債、為家庭復出演藝圈，儘管成為一段佳話，但劉濤也不時被傳婚變，而劉濤昨（19日）晚在微博發文告別角色「劉娥」，老公王珂接著也曬出老婆的電視劇照，證明他有在看妻子的作品。

劉濤近期與周渝民搭檔演出古裝劇《大宋宮詞》，隨著劇情進入尾聲，劉濤昨晚也在微博發出「告別劉娥」的長文，劉濤感性寫下，她從角色「劉娥」中感受到愛恨情仇和智謀抱負，劉濤字字句句滿是對角色的佩服與喜愛。

劉濤發文後，她的丈夫王珂隨後也在微博曬出看《大宋宮詞》的電視照，並寫下：「金屋玉瓦，滿天落霞。今宵別離，永世牽掛。大宋宮詞。」證明他有在看妻的作品，王珂發文也算是間接曬恩愛，低調放閃就閃瞎一票網友。

王珂微博全文。（圖／取材自王珂微博）

其實，劉濤在今年2月時就無端被爆料，指她準備和王珂離婚，還指劉濤雇用了公關團隊，離婚的決心十分堅定，傳聞在網上引發熱議，對此，劉濤工作室第一時間跳出來闢謠：「假！已截圖取證，絕不姑息。」劉濤也曬出和老公的甜蜜合照，只見她搭著王珂的肩，劉濤俏皮為老公剔光頭，並發文寫下：「傷害性不大，觀賞性極低，還是我的理髮水平比較高。」以高EQ回應謠言。

劉濤高EQ撇婚變。（圖／取材自劉濤微博）

(中時新聞網)