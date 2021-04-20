英國哈利王子最近找到新的工作，位在舊金山的心理諮商公司BetterUp Inc.，聘請哈利王子為「首席影響官」(Chief Impact Officer)，然而這職位在美國的縮寫為CHIMPO，讀音與「黑猩猩」(chimpanzees)有相似，已在英國國內引起嘲笑。然而在日本又被笑的更厲害，因為CHIMPO的日文轉寫有另一種涵意，就是男性的「小GG」。

哈利王子新職縮寫「CHIMPO」 ，與黑猩猩chimpanzees，讀音類似。(圖/animals wiki)

每日郵報(Daily Mail)報導，這個工作顯然是要借重哈利王子的知度度與影響力，但是已經在英國國內引起嘲笑，因為它聽起來很傻，好像是說，該職位黑猩猩也可以來做。

但是，CHIMPO在日本就更引起笑聲與害羞，因為把CHIMPO用日語平假名轉寫，就寫作「ちんぽ 」，這是對男性陽具的俚俗語，如同中文中的「小GG」，當然會引起聯想。在日文中，「ちんぽ」過於直接，多半改稱「ちんちん」，讀音「金金」，或「歐金金」)

日本新聞網站SoraNews24特別提到，日本網友對哈利王子去當CHIMPO的反應。

一名網友說：「想像一下，哪天哈利王子來日本時，並向官員介紹自己擔任CHIMPO時，我很想看看所有人的表情」

另一個人說：「不管是什麼年齡，聽到CHIMPO時總是會露出尷尬的微笑。我敢打賭，這個新聞一定使中二男孩感到特別開心。」

媒體援引一位網友的話說，應該要有人向哈利王子解釋，以提醒他未來可能遇到的尷尬。

(中時新聞網)