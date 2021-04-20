參山國家風景區管理處與觀光局駐胡志明市辦事處聯手合作，20日結合中彰與竹竹苗兩大觀光圈產業夥伴，於霧峰農會初霧學堂舉辦首次線上旅展。（參山國家風景區管理處提供）

線上旅展，透過myproGuide外語導遊團隊對越南組團社進行中台灣新旅遊產品英文推介會。（參山國家風景區管理處提供）

線上旅展，透過myproGuide外語導遊團隊對越南組團社進行中台灣新旅遊產品英文推介會。（參山國家風景區管理處提供）

交通部觀光局參山國家風景區管理處與觀光局駐胡志明市辦事處聯手合作，為疫後國際旅客來臺觀光進行超前部署，20日結合中彰與竹竹苗兩大觀光圈產業夥伴，於霧峰農會初霧學堂舉辦首次線上旅展，透過myproGuide外語導遊團隊對越南組團社進行中台灣新旅遊產品英文推介會。

參山處代理處長曹忠猷指出，推介會介紹中彰與竹竹苗兩大觀光圈觀光新亮點與特色產品，邀請越南組團社包裝創新又吸睛的中台灣套裝行程，期待疫情後越南旅客來臺人數及觀光消費產值再創高峰。

線上旅展內容相當豐富，並緊扣觀光局小鎮、自行車與鐵道旅遊年元素，觀光圈業者全程以英語進行推介，包括新竹內灣親子鐵道觀光、新竹舊城區文藝深度體驗、苗栗舊山線鐵道自行車、臺中霧峰酒莊文化巡禮、彰化觀光工廠產業之旅。

參山處更跨部會與農委會水土保持局臺中分局合作，行銷榮獲國際里山倡議的臺中公老坪社區精緻農遊，並由擅長操作越南市場的地接旅行社來宣傳竹竹苗中彰地區精華遊程。

曹忠猷指出，中彰與竹竹苗兩大觀光圈自109年底成立以來，打破以往中央部會、地方政府與產業協會各自單打獨鬥框架，透過區域觀光聯盟產官學合作，由參山處跨出轄區來擔任平台的角色，串連食宿遊購行產業，並將區域內的亮點觀光產品行銷到國際市場。

駐胡志明市辦事處主任周欣毅透過現場連線表示，越南旅客來台人數在107年創下49萬人次，甚至在疫情席捲國際觀光市場之下，去年也還有11萬人次，來台人數高居東南亞地區之首。

觀光局自108年3月成立成立駐越南胡志明市辦事處，積極深耕越南市場，並在第一線與當地旅行社、航空業者、媒體及消費者加強互動，以貼近深具市場潛力的新南向旅客需求，期待透過超前部署以線上旅展的方式讓越南來臺旅遊市場於疫後能更上一層樓，並再創佳績。

(中時 )