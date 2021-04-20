台北股市今(20日)開低走高，在台積電尾盤拉升下，集中市場加權指數終場以17323.87點作收，上漲60.59點，指數續創新高，前幾天漲勢強勁的傳產原物料族群稍作休息，原本弱勢的IC設計族群在聯發科領軍下呈現反彈走勢，在資金快速輪動下，分析師建議，手腳不夠快的投資人可以找拉回整理完畢、趨勢成長的族群來布局買進，相對會比較安全。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，只要指數繼續創新高，就表示台股仍是多頭行情，今日電子成交比重重回52%，有看到傳產資金移轉回電子股，但還是太少，成交比重要回到7成，才算是重回電子懷抱，尾盤雖然也有拉中鋼，使中鋼收紅在39元，但鋼鐵股有一點強弩之末的跡象，所以還是要留意資金比重的移轉。

在市場資金快速輪動下，陳昆仁表示，假如要短線操作，要注意會不會追在高點，以及掌握每一次進場時的風險與報酬各是如何，但如果手腳沒有那麼快，建議找拉回整理完畢、趨勢成長的族群來買進，會買得比較安心。

至於在類股輪動下的選股以及操作策略，陳昆仁建議，電子族群可以注意IP以外的IC設計族群、電動車相關題材股，而基期仍低的金融股也是可以考慮的，雖然近期富邦金、國泰金已漲了一段，但從EPS、淨值來看，股價仍屬相當合理，另外，像華碩、廣達、光寶科這類高殖利率的趨勢成長電子族群也可以多留意，鋼鐵、造紙、塑化、航運等具有漲價題材的原物料族群因短線漲多，則建議以技術面操作為主。

(中時新聞網)