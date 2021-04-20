彰化田尾地區今（20）日深夜，將有俗稱「送肉粽」的送煞科儀，地方社群紛紛轉傳送煞路線圖，並提醒民眾晚上盡量不要出門，避開相關路線。
在彰化地區的臉書社群，今天出現送肉粽通知的貼文，內容指出今晚10時30分至11時30分，有喪家要送肉粽。文中提及路線為由田尾85度C中山店往南一直到北斗及田尾交界的北勢橋，遇到北勢橋右轉，順著東螺溪、順溪邊一直往西直到出海（等於順著舊濁水溪沿路出海）。
文中不忘提醒民眾，該段時間沒事不要出門，如果在路上不小心遇上隊伍，就一起走完全程，心中不要亂想、亂講話就好。據了解，送煞沿線部分店家已經決定提早打烊。
「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸輕生的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超度轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。
(中時新聞網)
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