台北市長柯文哲新粉專「台灣阿北柯文哲」在今早上線，但中午卻因被檢舉而遭強制下架，據了解，這個粉專並非民眾黨黨部與立院黨團所成立，更傳出幕後籌劃者與勞動局長陳信瑜有關；對此，陳信瑜回應，「我是政務官，不可能兼差賺錢或有時間去創立粉專。」

據了解，柯文哲粉專是由「綠色連線」總召陳信瑜與柯文哲的共同友人建置，但粉專成立被市府認為是大搞突襲，事前完全沒有知會媒事組。

陳信瑜說，我是政務官，不可能兼差賺錢或有時間去創立粉專，但我知道這是市長的民間好友，也是我跟市長共同認識的朋友所做的，他們與市長的理念相符，市長也願意倡議這個議題。

陳信瑜表示，但我聽說粉專僅上架3小時，就被檢舉下架了！我自認是身在高倡言論自由的國家，這種檢舉他人粉專，這種箝制言論自由的行徑，我感到相當不可思議，因此我也譴責這種以檢舉來箝制言論自由的行為！

陳信瑜說，反倒是臉書為何封鎖此粉專？我呼籲臉書要注意一下，如今粉專被封鎖，導致市長的影音只能被迫放在YouTube上。

(中時 )