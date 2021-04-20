佛教慈濟慈善事業基金會副執行長何日生等今（20日）至海巡署北部分署忠愛莊營區捐贈海巡100組福慧床及350件毛毯。（海巡署北部分署提供）

佛教慈濟慈善事業基金會副執行長何日生等今（20日）至海巡署北部分署忠愛莊營區捐贈海巡100組福慧床及350件毛毯。（海巡署北部分署提供）

佛教慈濟慈善事業基金會副執行長何日生等今（20日）至海巡署北部分署忠愛莊營區捐贈海巡100組福慧床及350件毛毯。（海巡署北部分署提供）

佛教慈濟慈善事業基金會副執行長何日生等今（20日）至海巡署北部分署忠愛莊營區捐贈海巡100組福慧床及350件毛毯，分署長扶大桂親自接待並頒感謝狀，感謝慈濟造福人群的慈善義舉，並邀請慈濟基金會北區人文推廣講師羅恒源師兄進行心靈講座，充實同仁心靈養分。

台灣海岸線綿長，因轄內岸際多漁港及遊憩熱點，再加上地處人口密集區域，發生意外救援次數亦是台灣地區之冠；經統計109年北部分署處理海上船難事故，即有28案64人次、水上救生案件162人次，打撈浮屍45次，鯨豚教援147隻次，其中成功救援21隻次。

海域岸際救生救難案件，在海巡人員眼裡更是家常便飯，除一般救生救難案件外，舉凡107年普悠瑪翻車、108年南方澳斷橋及110年太魯閣號事故等重大案件，救災人員多次出入災難現場，體力難免不堪負荷需要休息，雖有規劃設置休息區供救難人員可做短暫的休息，並做人員輪替救災，但因為災害現場環境及空間受限的情況下，救難人員除在規劃的休息區內休息外，往往也會自行找地方席地而坐進行休息。

佛教慈濟慈善事業基金會深知這方面需要，4月20日由何日生副執行長、桃園公傳處代表夏萍蓮師姊、北區人文推廣講師羅恒源師兄以及各位師兄姊，特別至北部分署捐贈100組「福慧床」及350件「毛毯」，供救災現場救難人員休息使用。「淨斯多功能福慧床」設計構思源自於慈濟數十年來的賑災經驗和體會，由於其操作簡單不用螺絲、扳手等工具下，一拉開就可當作椅子或床進行躺坐，由於其床身鏤空並且離地30公分，即使大雨宣洩不及而發生積水，也能安然地在福慧床上休息，不致於在潮濕環境裡坐臥難安。另外，其鏤空設計也可以減輕重量方便搬運，儘管床身輕，但成人單手便可提起，且承載重力可達150公斤，適合救災現場使用。

扶大桂表示，慈濟這幾十年來的善行不止在台灣看的見，甚至在國際間也時時看到師兄姐的身影，他們默默為需要的人無私的付出，這樣的精神值得大家效法與學習，今天慈濟因為看到海巡救生救難案件時，如此辛勞地徹夜救難，但救難現場休息的品質卻不盡理想，所以主動提出捐贈100組福慧床及350件毛毯，讓第一線同仁可以在救災現場有一個好的休息品質，並且可適時提供給溺水救起人員進行禦寒及休息。

慈濟慈善事業除了物資的提供外，亦有許多值得我海巡同仁學習、交流的面向，期許透過這次捐贈活動開啟北部分署與慈濟慈善事業交流的管道，爾後能在救護訓練、海洋動物救護、環境保護、同仁健康、人員心靈成長等等多所交流，提升我海巡同仁能量，也期盼在慈濟團隊與北部分署攜手合作之下，為第一線辛苦的同仁提供安全妥善的執勤環境，打造一個優質海巡服務團隊，帶給人民更貼心的服務。

(中時 )