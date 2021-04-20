北市交通局近日為推動YouBike升級，陸續在各地增設YouBike 2.0還車柱。豈料，有民眾向《中時新聞網》投訴，直指石牌捷運站旁，近日新增設還車柱，直接擋住水泥座椅，照片在地方社團曝光掀起熱議。對此，北市交通局回應了。

石牌站旁新設YouBike還車點擋水泥椅惹民怨。 (照片/游定剛 拍攝)

交通局近日在石牌站旁，東華街一段與裕民二路交叉路口，設立YouBike 2.0車柱擋在石椅前，未來若要開放停單車，勢必要將石椅拆除，其中一個已拆除中，當地民眾批評聲浪不斷。同樣在地方社團，有網友po文詢問，這樣的施工沒問題嗎?要怎麼停車?網友紛紛表示「這樣也太扯了」、「不拆來拆去，怎消耗預算，有預算執行率的問題」、「反正用人民的錢不用怕」，不過另有民眾表示「不用急，不同的施工單位」、「可能還來不及拆椅子」。

石牌站增設YouBike還車柱，一旁石椅近日進行拆除作業。(照片/游定剛 拍攝)

北市交通局運輸管理科科長廖苑伶表示，日前所舉辦YouBike2.0新站增設點會勘，捷運局、里長等相關單位人員皆有到場，當天各單位有共識，將還車站設在此處，並同意施工單位將2個石椅拆除，但因拆除石椅需較大機具，所以先將車柱安裝上去。另日前有民眾反應拆除石椅工程，本局也立即到現場作圍籬，以提醒民眾不得再做使用。

石牌捷運站旁，東華街一段與裕民二路交叉路口，增設YouBike還車柱，原石椅將近日拆除。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)