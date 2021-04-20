針對欠繳違反居家檢疫、隔離罰鍰，法務部行政執行署全國13分署20日動員337人次，同步執行第3波防疫專案催繳行動，共查封土地12筆、建物13間、汽車3輛、機車及其他動產14批、限制出境17人。

行政執行署指出，各分署今派出多組執行人員到義務人住居所訪查、勸繳，及實施不動產及動產之查封。例如台北分署發現有長年居住國外，而於國內未設籍的李姓民眾，因擅離居家檢疫地點6個多小時，遭裁罰30萬元，但李出境迄未回國。台北分署今派員查封李位於北市文山區的別墅社區豪宅，以防脫產。

嘉義市黃姓民眾因擅離居家檢疫處所被罰10萬元，執行官曾查封攝影器材法拍後獲償5500元，執行官立即扣押黃男營業商號存款帳戶，黃妻即全數繳清欠款。

新竹市林姓民眾因故意將定位手機放置家中，多次和友人逛街購物且搭乘大眾交通工具，被罰50萬元，新竹分署除限制其出境、出海外，執行官原準備聲請拘提林，林主動現身並繳清罰款。

高雄市柳姓民眾去年5月自大陸搭機返台，本應居家隔離，卻到住家後院農作物園地打雜，遭裁罰15萬元。執行官今查封柳六龜區面積約152平方公尺之農舍。

台南市張姓民眾去年自香港入境，在安南區居家檢疫期間趴趴走，遭裁處10萬元罰鍰，執行官查扣其機車1台，將擇期拍賣。

(中時 )