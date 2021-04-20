政院官員表示，行政院長蘇貞昌今天已經同意交通部長王國材的規劃，將由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長一職。

行政院官員表示，為落實院會中宣示親自緊盯台鐵改革，蘇貞昌11日召開台鐵改革工作幕僚會議後，今日自彰化抗旱行程結束返回政院後，再次召集政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、王國材等，聽取啟動台鐵改革的人事布局報告。

官員指出，蘇貞昌會中表示，為了推動台鐵在運工機電的全面革新，落實國人對安全、安定、轉型的期待，以及他一向強調的「有票、安全、準時到」的務實服務態度，交通部應該從鐵道局到台鐵局長的人事都要整體思考。

會中，蘇貞昌也同意王國材的規劃，由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長一職，配合新任交通部政務次長胡湘麟的軌道工程專業，共同擔下台鐵體質改善的重任。

官員表示，杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治系碩士，在台鐵長期負責督導業務運務、營運安全、勞工安全、以及客戶服務，與現在民眾所期待的台鐵企業化方向一致，擔此重任後，除了要能夠落實接下來的改革布局，還要分擔王國材與工會的協調溝通。

(中央社)