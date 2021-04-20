新光三越前年母親節的「斜槓媽媽」微影片最高點閱率185萬，今年「我的阿母STRONG」的微影片幽默又溫馨，透過孩子的眼光，媽媽是專車接送的「賽車手」、對孩子觀察入微的「鑑識專家」「購物很能拿東西的「舉重選手」、為孩子打扮的「服裝設計師」，完整呈現最台女力為母則強。

除了帶出母親節氛圍的微影片，母親節必買的禮品，22日起至5月9日首推即時反應意外跌倒的Apple Watch，每月可賣超過3000只；Giorgio Armani、愛馬仕、香奈兒等頂級彩妝，與海洋拉娜、肌膚之鑰等頂級乳霜互相帶旺；可幫媽媽省力的掃地機器人、輕量吸塵器、全自動咖啡等都熱門。首4日250萬會員獨享全館滿千送百、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿1萬送400，整體業績看好可增1成。

販促部暨企畫部公關經理陳啟信表示，今年第一季對比去年同期業績成長25％、也比2019年成長15％，本月1日至21日初夏購物節全台整體業績成長4成，精/名品增7成最高、因社交需求異軍突起的男/女/休閒服飾增逾5成、化妝品增逾2成；看好初夏購物節+母親節檔期原本預計15％，有機會走到今年均質+25％。

此外，去年母親節「超級品牌日」以線上為主，今年首度線上線下同步搶攻送禮商機，品牌從21個品牌倍增至歷年最多的40個，化妝品、精品、3C、家電、運動休閒都有，天天獨家優惠3.9折起，BURBERRY、Saint Laurent、Cle de Peau Beaute、beautySTAGE美麗台、鎮金店、華歌爾、ECCO、FILA等10品牌初登場；4月22日首日是BURBERRY、蘭蔻和[i]Store，看好品牌、商品量加倍，預估業績可翻倍。

(中時 )