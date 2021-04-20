Miya夏米雅繼1月發行《如瑜得水寫真文集》首刷銷售一空後，4月趁勢追擊推出《四核心瑜珈》健身瘦身工具書，她親自為書中拍攝近200式訓練動作，20日舉行雙喜慶功記者會，現場示範空中吊環、空中瑜珈，還展現用高階瑜珈融合身體作畫的彩繪瑜珈，20吋蜜蜂腰與吸睛蜜桃臀充分展現胴體之美。

Miya接觸瑜珈7年多，原本是歌手的她當初從零開始，坦言因歌唱事業沒起色，所以在人生最低潮時開始練瑜珈，「剛進這行時，發完片沒工作也零收入，對自己很灰心，整天沒事做之下開始學瑜珈，沒想到練出興趣，原本足不出戶的我，出門唯一動力是學瑜珈」。最初1周練6天加上每天練習，她開始摸索出竅門，後來花了15萬去學，僅花1年多就考到美國瑜珈聯盟職業證照的她，搖身一變成瑜珈老師，還為教課去考重訓教練的職照。

Miya纖腰吸睛。（奇蹟製造提供）

值得一提的是，Miya從原本55公斤瘦到目前45公斤，更練就一般女生少有的蝴蝶背肌，「大家以為我吃很少，其實正好相反，我比平常人吃得更多來維持肌肉量，但當然要吃得對，好的蛋白質跟澱粉攝取很重要，也是維持身體代謝機能的重要因素，其實我練瑜珈、運動就是為了能享受更多美食」。

(中時 )