台日友情插畫展即起在桃園市政府1樓展出，除了有83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，插畫家大槍也特別繪製桃園的姐妹市意象。（蔡依珍攝）

台日友情插畫展即起在桃園市政府1樓展出，除了有83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，還有台灣的捷運、埤塘等桃園美景美食及多元文化族群。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦（左）和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右），20日為台日友情插畫展親筆寫下台日友好的祝福。（蔡依珍攝）

榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明（左二），特別為台日友情插畫展繪製蔡英文總統、桃園市長鄭文燦（右一）和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右二），鄭文燦和泉裕泰20日也親筆寫下台日友好的祝福。（蔡依珍攝）

「漫遊桃園－台日友情插畫展」19至30日於桃園市政府1樓舉辦，83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，也在現場展出，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者。（蔡依珍攝）

「漫遊桃園－台日友情插畫展」19至30日於桃園市政府1樓舉辦，83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，也在現場展出，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者。（蔡依珍攝）

「漫遊桃園－台日友情插畫展」19至30日於桃園市政府1樓舉辦，83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，也在現場展出，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者。（蔡依珍攝）

「漫遊桃園－台日友情插畫展」19至30日於桃園市政府1樓舉辦，83張日本漫畫家親繪的感謝簽名板，也在現場展出，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者。（蔡依珍攝）

榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明，特別為台日友情插畫展繪製蔡英文總統、桃園市長鄭文燦和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，3人也親筆寫下祝福。（蔡依珍攝）

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、樂天桃猿副董事長渡邊崇及榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明和《桃園散策》插畫家大槍BIGUN與市長鄭文燦一同看展，以漫畫促進台日友好。(蔡依珍攝)

「漫遊桃園－台日友情插畫展」即起在桃園市政府1樓展出，除了有83張日本漫畫家親繪的感謝台灣簽名板，還有桃園捷運、埤塘等在地美景美食，桃園市長鄭文燦20日和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一同看展，親筆寫下「台日友好」的祝福，邀請大家來看展。

鄭文燦說，今年逢311東日本大地震十周年，日台交流協會廣邀日本漫畫家親手繪製簽名板，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者，紛紛感謝台灣友好援助，用漫畫促進台日間交流的友情，也希望日台友情能在桃園開花結果。他也提到自己愛看灌籃高手、天才小釣手等，台灣也有很多好的漫畫家，樂見他們以漫畫搭起友誼的橋梁。

泉裕泰也說，日本和台灣人都喜歡看漫畫，雖然疫情期間交流不自由，但透過大家都喜歡的漫畫，讓台日友誼仍能持續活絡，也如同他寫下的「日台友情在桃園開花」，期望疫情過後雙方能更多互動。

曾繪製《台灣的秘密》漫畫繪本，向日本小學生介紹台灣特色，發送至日本超過3000家圖書館的台灣漫畫家「大槍」，受市府邀請繪製《桃園散策》修學旅行推廣手冊，以精美的漫畫風格，呈現桃園的特色景點、美食和多元文化，展覽現場也呈現《桃園散策》手冊內的桃園13區景點漫畫彩圖與手稿。

另外榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明，是在地桃園人，住在青埔的她除繪製巨幅桃園樂天桃猿總教練、球員與啦啦隊員彩圖現場展出，也特別繪製蔡英文總統、鄭文燦和泉裕泰的肖像畫，不諱言是自己第一次挑戰政治人物肖像畫，深怕畫不像「壓力很大」，鄭文燦一度因「畫太瘦」抓不到神韻被退稿，很開心最後呈現的成果大家都很滿意，但仍俏皮笑言：「以後還是畫自己想畫的就好！」

(中時 )