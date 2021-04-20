「漫遊桃園－台日友情插畫展」即起在桃園市政府1樓展出，除了有83張日本漫畫家親繪的感謝台灣簽名板，還有桃園捷運、埤塘等在地美景美食，桃園市長鄭文燦20日和日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一同看展，親筆寫下「台日友好」的祝福，邀請大家來看展。
鄭文燦說，今年逢311東日本大地震十周年，日台交流協會廣邀日本漫畫家親手繪製簽名板，包括蠟筆小新和北斗神拳等作者，紛紛感謝台灣友好援助，用漫畫促進台日間交流的友情，也希望日台友情能在桃園開花結果。他也提到自己愛看灌籃高手、天才小釣手等，台灣也有很多好的漫畫家，樂見他們以漫畫搭起友誼的橋梁。
泉裕泰也說，日本和台灣人都喜歡看漫畫，雖然疫情期間交流不自由，但透過大家都喜歡的漫畫，讓台日友誼仍能持續活絡，也如同他寫下的「日台友情在桃園開花」，期望疫情過後雙方能更多互動。
曾繪製《台灣的秘密》漫畫繪本，向日本小學生介紹台灣特色，發送至日本超過3000家圖書館的台灣漫畫家「大槍」，受市府邀請繪製《桃園散策》修學旅行推廣手冊，以精美的漫畫風格，呈現桃園的特色景點、美食和多元文化，展覽現場也呈現《桃園散策》手冊內的桃園13區景點漫畫彩圖與手稿。
另外榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明，是在地桃園人，住在青埔的她除繪製巨幅桃園樂天桃猿總教練、球員與啦啦隊員彩圖現場展出，也特別繪製蔡英文總統、鄭文燦和泉裕泰的肖像畫，不諱言是自己第一次挑戰政治人物肖像畫，深怕畫不像「壓力很大」，鄭文燦一度因「畫太瘦」抓不到神韻被退稿，很開心最後呈現的成果大家都很滿意，但仍俏皮笑言：「以後還是畫自己想畫的就好！」
(中時 )
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