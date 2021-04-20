全球正推進新冠疫苗接種，疫苗的公用性、可及性和公平性成為各國面臨的問題。阿斯利康公司董事長雷夫·約翰森比爾表示，他反對「疫苗民族主義」，只有少數人獲得疫苗，與全人類整體利益是相互違背的。

博鰲亞洲論壇2021年年會登場，多場論壇圍繞新冠疫情相關話題。英國阿斯利康、中國科興公司以及中國康希諾3家疫苗生產公司的董事長皆受邀出席「新冠疫苗的供應與可及性」論壇，分享疫苗的製造與供應狀況。

阿斯利康公司董事長雷夫·約翰森比爾透過視訊說，阿斯利康已經向7個國家提供疫苗，未來如何繼續分享和提供疫苗，毋庸置疑需要更多國際合作，「需求巨大產能有限」，需要COVAX（新冠疫苗實施計劃）、需要世衛、需要機構之間合作機制，才能夠用公平公正方式提供他們的疫苗。

他又指，完全不讚成所謂的疫苗民主主義，「有一些國家有這樣的跡象，只是要保護自己國民」，少數人獲得疫苗，與全人類整體利益相互違背的。

科興公司董事長尹衛東說，科興是中國最早被批準緊急使用的公司之一，已經在中國國內提供了近億支疫苗接種。他指出，在中國新冠疫苗更為緊缺，「幾乎是今天生產，明天接種，後天庫存為零」。

他表示，科興已為全球提供2.6億劑疫苗，今年有能力生產20億劑，現在科興正加足馬力每天生產600萬劑以上疫苗，還會不斷向世界各國提供疫苗。

對於疫苗可及性，康希諾生物創始人兼董事長宇學峰建議，在生產效率上，如果單產不夠的話只會浪費資源，如果把單位體積產量提高，能夠很快提高產能，讓擴產變得更容易。

談到彼此的競合，3家疫苗公司董事長都同意，真正競爭對手是病毒而不是其他公司，新冠疫苗的研製和生產者，總體是一個大規模的合作機制，因為疾病決定疫苗的特徵，不允許運用專利做只屬於自己的疫苗，互相合作才能對抗新冠疫情。

(旺報 )