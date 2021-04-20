太魯閣號事故造成49人死亡逾2百人輕重傷，林佳龍也在今天離任交通部長一職，由政務次長王國材接任部長一職，交通部官員則舉辦惜別會送別林佳龍，王國材今在交接典禮致詞表示，有一首歌能表達他的心情，現在開始可能每天都要唱「囚鳥」。對此，資深媒體人羅友志直言，他看到交通部同仁列隊送別林佳龍，彷彿是看到當年台積電創辦人張忠謀退休，董事長劉德音接棒一幕，這麼多人罹難，這些官員卻笑的笑、鼓掌的鼓掌，他只想問說「哈囉，有事嗎？」。

羅友志20日在TVBS政論節目「新聞大白話」中表示，「今天有49條人命不見，這些鼓掌的人怎麼還有辦法鼓掌，他不懂林佳龍到底把什麼樣的文化帶進交通部，林佳龍今天犯這麼大一個錯，這些官員竟然還能唱歌，大家還能容許這樣的場景，難怪台鐵改革還是下一次」。

羅友志還說，他把普悠瑪出軌後的台鐵改革報告看完，而王國材身為執行長，這3年多來他到底執行了什麼？改革了什麼？今天交通部這些拍著手的高階官員們，看到死了49條人命，王國材還升官，他只想問說，「哈囉，有事嗎？」。

讓羅友志傻眼的是，王國材稱，升部長後要回祝福簡訊回到半夜兩點，羅友志認為，他怎麼好意思講這種話，罹難者家屬，有多少個半夜睡不著覺，這如果是他，他根本不好意思講，王國材這是要祝哪裡的福？

對於惜別會ㄧ事，交通部回應表示，林前部長卸任前，對於部內歡送會的儀式，確曾指示因事故仍在善後，應予免辦；但部內相關單位考量此為歷任部長卸任傳統，部屬機關單位同仁亦盼有機會向部長道別，因此在更名為「惜別會」並簡省儀節後，林前部長才勉予同意，昨日惜別會中也多次提醒交通部同仁記取教訓，以安全為最大使命，今日的交接儀式上，引用「你是我的兄弟」歌詞，也是要傳達交通部各單位團結一心為守護運輸安全而努力的勉勵。

(中時新聞網)