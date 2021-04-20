桃園有線電視費率已連續5年未調降，議員楊家俍20日詢問新聞處列席官員，大部分仍訂閱510吃到飽方案。（蔡依珍攝）

多元方案95％收視戶不知悉。(蔡依珍攝)

桃園有線電視費率已連5年未調降，3家業者祭出的多元方案又被認為是「雞肋」，不但高達95％收視戶不知悉，200元方案更僅不到1.5％選定，不分藍綠議員力促降價，新聞處長詹賀舜表示249至399元的「中間包」方案5月上架，也以2016年一口氣降20元為例，坦言有降價空間，會持續和業者溝通。

議員林政賢說，北桃園、北健、南桃園3家有線電視業者除了510元「吃到飽」外，推出最低200元的3種多元方案，但新聞處調查滿意度，竟有94.8％的收視戶不知有多元方案，選購200元方案北桃僅1.4％、北健1.7％、南桃園1.4％，質疑推廣成效低落，他也直言200元可看的23至27個頻道和無線電視重疊性高，幾百元買天線就可以「無限」看，誘因不足。

議員彭俊豪也說北桃、北健官網收費寫月繳510元、僅南桃有提到200元組合，助理電洽業者，客服也都只講510方案，主動追問才會透露有200元，痛批業者擺明不想配合，重申要業者主動告知且放在官網明顯處。議員李柏坊也要新聞處好好監督，不要助長資方氣焰。議員舒翠玲強調應尊重市場機制，但市府更要協助把關品質。

議員蔡永芳更說現今方案就像花大錢買「福袋」，打開才發現想要的只有2樣，其他都是垃圾。議員楊家俍也認為不該夾帶一輩子都不會想看的頻道，議員陳雅倫強調新竹已連3年調降10元，台北也降5元，沒道理桃園不能降。議員李光達更直言最好能一次降50元。

詹賀舜坦言從民調可見過去方案不符民眾期待，5月增加的「中間包」搭配電影、體育、娛樂等較夯的頻道，希冀獲民眾青睞。他不諱言2016年一口氣降20元後就5年凍降，鄰近縣市都調降，桃園有調降空間，但桃園費率仍在六都中段班排第三，正協調年繳享折扣、提供更多頻道或降價等優惠的可行性，年底送費率委員會審議。

(中時 )