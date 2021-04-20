非洲國家查德軍方今天表示，剛當選連任的總統德比（Idriss Deby Itno）在北部邊區與叛軍作戰時傷重不治。德比已統治這個沙赫爾地區（Sahel）國家30年。

法新社報導，查德軍方發言人在國營電視台宣讀聲明說，68歲的德比週末「為了在戰場捍衛這個主權國家，嚥下了最後一口氣」。

德比剛獲宣告贏得大選，取得第6個任期。路透社報導，德比的競選陣營昨天表示，他前往北部前線，視察與「恐怖份子」作戰的部隊。

德比1990年造反奪得政權後執政至今，是非洲在位最久的領導人之一。

(中央社)