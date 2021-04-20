中華女足希望重返暌違32年的世界盃殿堂，但國內能夠參加11人制足賽的國、高中層級的女子球隊數量很少，青年聯賽的U18女子組僅3隊角逐，加上2支U15球隊越級比賽，基層兵源依舊不足。也讓ACA足球俱樂部（陳信安足球學校）總教練陳信安決定投入女足培育，於18日首次舉辦U15女子梯隊試訓活動。

「看到一些優秀的球員畢業後，因為無法參加校隊而放棄足球，真的很可惜。」擁有亞足聯職業級教練證的陳信安說：「現在國、高中女子球員不多，所以我希望用俱樂部的方式去整合球員，讓她們能在不影響課業的條件下持續訓練。」

ACA總教練陳信安（右三）希望幫助基層兵源不足的女子足球。（ACA提供）

ACA在18日舉辦了女子試訓活動，讓球員和家長能更了解ACA的訓練方式，共有11至14歲不等的11名球員參與。來自竹圍國中的陳宇葳表示：「平常和男生一起訓練壓力會比較大，來這邊都是女生強度還可以，比較輕鬆。」本次試訓年紀最小、來自公館國小的鄭羽芯覺得：「我有在少年盃看過陳信安足球學校比賽，就覺得很強，想加入這邊。」

ACA梯隊本來只有曾湉馨一個女球員，很開心終於可以跟其他女生一起踢球，笑說：「今天很好玩，平常和男生踢比較暴力，比較多衝撞。」公館國小六年級的楊惟婷則直言想加入ACA女子梯隊的原因，就是「擔心畢業之後沒地方踢球」。

ACA目前有8至18歲的7支男子梯隊，也於去年成立第一隊，挑戰台灣乙級聯賽，首次參賽取得季軍成績。但從男足領域要跨到女足，發展的條件不同，這條路不一定能走得順遂，陳信安表示現階段就是儘量做，「我們和校隊不是競爭對手，而是希望大家一起培育球員，有更多的俱樂部一起投入女足發展。」

ACA將在5月舉辦第2次女子試訓活動。（ACA提供）

陳信安希望透過俱樂部的青訓模式，提供女子球員長期訓練的環境，以及向上挑戰的機會，目前以參加足協的青少年盃、青年聯賽為訓練目標，期望在5至6年的培育發展後，女子能建立起和男子梯隊相當的結構，並持續累積實力，未來能有機會挑戰台灣頂級女子賽事。

「我們現在還沒有辦法挑戰木蘭，但如果有社會女子隊願意合作，我們也非常樂意，大家一起來推動女足。」陳信安說。

ACA第一支女子梯隊將由總教練陳信安領軍，教練團隊還延攬了廖茂霖、李孟哲兩位ACA第一隊大將，希望借重他們豐富的場上經驗，帶給女子球員不同面向的視野。試訓活動分兩梯次，第二梯次活動訂在5月15日，正式開訓則是在6月，有興趣的球員可至ACA足球俱樂部 （陳信安足球學校）洽詢、報名。

(中時 )