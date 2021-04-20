打造全方位信託人才，「高齡金融規劃顧問師」始業式課程20日起跑。金管會主委黃天牧特別親赴現場勉勵學員，他指出，「高齡金融規劃顧問師」是未來很有潛力的一張證照，面對高齡化的時代，更應該要學習相關的專業知識，此次課程內容設計非常完整，學員完成後除了可提升職場競爭力，亦可為自己和家人做出好的建議，期待學員未來不僅是取得一張有價值的證照，更要秉持愛心跟關懷讓台灣能順利面對高齡化的社會。

由信託公會精心規劃後委託金融研訓院?理的「高齡金融規劃顧問師」課程，首梯公開班分別於台北及高雄開辦三個班次，合計約400人報名，部分金融機構評估將採取包班方式進行訓練。金管會主委黃天牧、副主委邱淑貞都很重視此次跨界的人才培訓，親赴現場勉勵學員。

課程學員除了銀行金融從業人員以外，亦有護理之家、安養中心、關懷協會及法律事務所等從業人員參與，確實讓更多領域的人才相互交流，為我國高齡社會打造跨領域的專業服務人員。

邱淑貞表示，高齡金融規劃顧問師體現了三大價值，第一人才是成就一切事業的基礎，金融業能培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務；第二是讓金融業務可以從以交易為主，轉變到深化整體業務往來關係提高與客戶的緊密度；第三是不同領域人才的加入，讓未來金融服務能結合不同的專業，有利於各種不同業務的結盟發展讓民眾享有更完整的服務。

信託公會理事長雷仲達表示，感謝金管會將信託2.0計畫，列為金融發展長治久安的措施之一，而「高齡金融規劃顧問師」認證制度是人才培育重要的一環，能讓金融從業人員能學習到不同專業領域且與金融服務相關的專業知識外，也能讓跨領域的專業人士進一步瞭解信託制度，對金融業實務有更多瞭解，期望培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者需求，進而能協助高齡者合適的財產與安養規劃方向之專業服務人員。

信託公會秘書長呂蕙容表示，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成9個系列訓練課程，內容涵蓋一系列高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。完成課程後方可報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗。測驗成績達70分(含)以上為合格。且通過測驗後人員需符合一定職業道德及準則的門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書。未來在取得證書後，每3年尚須參加在職訓練課程，持續吸收顧問師相關專業。

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