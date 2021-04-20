金曲歌后彭佳慧20日歡慶49歲生日，因應日前推出新單曲〈太難唱了〉，她所屬索尼音樂特別訂製「太難唱了」氧氣罩新造型的翻糖蛋糕，獻上祝福。她身為3個小孩的母親，許下生日願望是希望孩子們放她3天假，放風去享受假期，她笑說：「暫時不想當媽媽3天。」

彭佳慧表示希望能有一個屬於自己的小旅行，「可以暫時放下孩子，以自己為主，到墾丁或其他地方，3天2夜的旅行」，她過去曾和孩子們提過這想法，卻立刻被否決，讓她搬出「媽媽不在家，你們可以無限用電視、手機」為誘因，孩子們也開始考慮接受提案，她打趣：「我出門前就先斷網和停掉第四台。」

她近來正忙宣傳新作品，卻發現身體出現異狀，在膝蓋附近長了一顆小囊球，時常感覺麻麻，就醫後確定是因為「腱鞘囊腫」所導致，主因是錯誤的姿勢而造成異常的累積所形成，她回想可能是當初懷雙胞胎時，讓膝蓋承受太重的壓力造成，目前尚無大礙，她樂觀說這是「見笑（台語）」囊腫。

(中時 )