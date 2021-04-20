鄭麗文質詢邱國正時，因為無法接受邱國正的回答，忍不住氣到拍桌。(圖 翻攝自立院議事直播片段)

為推動後備戰力改革，國防部將新設防衛後備動員署，國防部19日將相關組改案送往立法院聯席會議接受審查。藍委鄭麗文質詢國防部長邱國正時，詢問邱國正只修組織法，是不是單純想擴編，邱國正回答沒有，並指鄭麗文似乎扭曲他說的話，引起鄭麗文不滿，她更忍不住拍桌要邱國正講清楚，到底有沒有要擴編？

鄭麗文19日在立院詢問邱國正，關於這次要修防衛動員組織法，「感覺上你只修這個，而不去修全民防衛動員準備法，所以問題不在於跨部會協調出問題， 只是單純想擴編，是這樣嗎？」邱國正說，「報告委員，不是為了擴編」。

鄭麗文追問，「不是嗎？那你就是因為這樣要增加很多員額不是嗎？」邱國正回答，「增加員額的原因，就是也要讓行政部會也知道他們動員要做什麼，以往我們就告知，但我有具體方法，所以我想強調各部會、地方政府沒有不配合的」。

鄭麗文指出，「所以你們只是想擴編而已？擴編之後就有足夠的人員可以讓各部會知道你們要幹什麼？以前各部會都不知道大家要幹什麼 你講這話也太誇張了吧？」邱國正連忙回答，「委員你不要這樣子，把我的話扭曲了」，鄭麗文則說，「你剛是這樣講的，我沒聽錯，我沒有扭曲，我怎麼敢扭曲你的話，你是國防部長，我只是一個小小的在野黨立法委員」，邱國正回應，「委員你不要這樣講」。

鄭麗文直言，「是你先這樣講的，我哪裡扭曲你的話？去把那個錄音帶調出來，我什麼時候扭曲你的話？你剛剛是這樣講？你自己語焉不詳讓人家聽不懂，我現在讓你回答，你就說我扭曲你的話，你是什麼態度？我哪裡敢扭曲你的話？」邱國正有點招架不住，「報告委員你不要這樣子」，但他的回答引起鄭麗文的怒火，「不然我要怎樣子？是你不要這樣，我好好地在問你，我說錯了什麼嗎？」邱國正連忙說，「我也在好好的答問題」。

接著，鄭麗文對邱國正開砲，指邱國正沒好好回答，「你一開始就說我扭曲你的話，你這樣叫好好的答嗎？你不好的答會更兇就對了？不然的話是怎樣，剛剛我不是問你們現在要不要擴編，難道你們沒有要擴編？你這麼怕擴編兩個字，擴編兩個字很中性，我只是問你要不要擴編，有還是沒有？我哪裡扭曲你的話？你有沒有擴編你告訴我？」說道這邊，鄭麗文更氣到拍桌子。

鄭麗文繼續問邱國正，「有沒有？國防部跟我們庶民講的話不一樣嗎？我問你有沒有要修準備法，你只修組織法是不是為了要擴編？你跟我說以前和部會溝通 他們不知道要做什麼，所以你們現在擴編，有人員去溝通，他們才知道要幹什麼，我轉述錯誤嗎？」對此邱國正則說，「沒有轉述錯誤」。

鄭麗文質疑，「那你為什麼要說我扭曲你的話？」邱國正解釋，修法的目的不是要擴編，為了推動工作，自然會增加人力，這是一個主從的問題。鄭麗文說，「 所以以前無法法推動，推動效果不彰，是因人力不足？」邱國正則說，推動這個作要做的很周延，「我只能這樣講」，要更加明確知道他要做什麼、怎麼做。

(中時新聞網)