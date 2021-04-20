張信哲推出新專輯《就懂了》，其中重新翻唱當年與劉嘉玲對唱經典〈有一點動心〉，他特別邀來任素汐默契合作，引起熱論，被問到原主唱人之一的劉嘉玲聽有過新版本？張信哲笑說：「要給她一個驚喜！」

張信哲昨加碼宣布〈有一點動心〉確定升級拍攝成愛情電影，男、女主角分別由言承旭和任素汐主演，張信哲親自任藝術總監，電影將在2021年5月20日（諧音：愛你愛你我愛你）上映。張信哲和女主角任素汐對唱〈有一點動心〉同為是該片電影主題曲，令人期待，昨消息一出，隨即在微博熱搜空降第3名，成績亮眼。

〈有一點動心〉收錄於張信哲1994年發行的音樂專輯《等待》，當年由張信哲、劉嘉玲演唱，該曲發行至今，耳熟能響及傳唱度很高的男女對唱經典歌曲，粗估在27年來於全球網路上累積的點閱率已超過上百億次。

張信哲近期一釋出新專輯《就懂了》，獲得好評，發片至今榮登30座排行榜冠軍，此次的好成績，歸功於張信哲對音樂的堅持，親力親為，他在2019年赴瑞典參加音樂創作營，在斯德哥爾摩錄製新歌並拍攝歌曲MV和專輯主視覺，新歌〈A Matter of Love〉邀來知名由音樂劇御用作詞人提姆萊斯（Tim Rice）和天團「接招合唱團」（Take That）天王主唱蓋瑞巴洛（Gary Barlow）來量身定做，張信哲一聽到音樂得到肯定，備感欣慰。

張信哲（左）重新翻唱經典〈有一點動心〉，邀來任素汐合作。（潮水音樂提供）

張信哲近來推出翻唱新歌〈有一點動心〉，引起熱論。（潮水音樂提供）

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