台鐵局長歷經懸缺3個餘月，行政院長蘇貞昌今終於拍板，同意新任交通部長王國材提報的人選，由台鐵局副局長杜微升任台鐵局長一職。行政院發言人羅秉成表示，台鐵改革迫在眉睫，蘇貞昌期許新任部長、局長展開台鐵改革新局。

據悉，蘇貞昌今下午結束彰化抗旱行程後，返回行政院召開台鐵改革的人事布局報告，會中王國材提報由杜微接任台鐵局長，蘇貞昌已經同意王國材的規劃。

政院官員指出，為推動台鐵在運工機電全面改革，落實蘇揆要求「有票、安全、準時到」的目標，重拾國人對台鐵的信心，要求交通部從鐵道局到台鐵局長人事要整體思考，因此同意杜微升任台鐵局長。

羅秉成表示，台鐵改革迫在眉睫，勢在必行，交通部新團隊展開台鐵改革新局，從新任部長、政務次長到台鐵局長，都是有相當豐富經驗，且有執行力、行動力跟協調力的人選，蘇貞昌希望行政團隊能夠一起推動台鐵改革。

(中時 )