新北市水利局表示，為辦理「新莊區新樹路（333巷至497巷）汰換管線工程」，將於4月25日9時起至26日2時止，共計達17小時停水，約2萬戶受影響。(水利局提供)

台灣中南部近日缺水嚴重，目前台中、苗栗，北彰化地區水情亮紅燈，已開始實施「供5停2」政策，不過新北水利局今（20日）宣布新莊地區也將實施停水。新北市水利局表示，為辦理「新莊區新樹路（333巷至497巷）汰換管線工程」，將於4月25日9時起至26日2時止，共計達17小時停水，約2萬戶受影響。

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，為辦理「新莊區新樹路（333巷至497巷）汰換管線工程」，將於110年4月25日9時起至26日2時止，共計達17小時停水，請民眾預先儲水備用。停水期間新北市政府水利局會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。

影響範圍如下：

◎停水地區：

【新莊區】大安路1~40號、民本街1~30號、民權街1~19號、民安西路1~492號、民安東路1~191號、民安路1~459號、光華街1~82號、西盛街1~441號、新樹路1~645號、龍安路1~589號、環河路510-1號、瓊林北路、瓊林南路1~309號、瓊林路61~208號。

◎10處臨時供水站：

新莊區瓊林南路103巷口、新莊區瓊林南路275巷口、新莊區新樹路172號、新莊區新樹路331號、新莊區民安西路412號、新莊區民安西路247號、新莊區民安西路137號、新莊區民安西路49號、新莊區西盛街202號、新莊區西盛街365號。

自來水公司提醒民眾，停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽：

免付費專線：1910

第十二區管理處：(02)2996-8961

新莊服務所：(02)2996-6681

停水消息請上網查詢 https://www.water.gov.tw

(中時新聞網)