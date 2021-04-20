位處桃園火車站前商圈的桃園區公民會館，去年從公所移交新聞處，人潮依舊低落，就連升格展平均1天不到50人，今年以360萬委外，議員希望能提高效益、接地氣，新聞處長詹賀舜表示，目前正進行硬體改造，會以「藝文便利店」為主題，加入選物販售納入桃園在地名產，預計5月開幕帶給市民全新體驗。

議員林政賢說，公民會館營運雖然已經委外經營，卻地方仍有擔憂，雖然位處寸土寸金的站前商圈，但地方小，文創商品恐怕敵不過附近的百貨，空間規畫也不及新住民文化會館、77藝文町，更甚的是，停車空間幾乎掛零，營運非常困難，呼籲不應該以策展為主，應該更接地氣，規畫一樓半層給文化里當成里民活動空間，或是與青年局合作，提供給學生等社團安排成果發表中心跟團練中心，活化利用。

議員黃婉如則提到，去年審查新聞處今年預算時，附帶決議桃園區公民會館相關業務，自111年度由新聞處移交文化局管理，讓藝文展出能夠與專業結合，長期展出影像、藝文等各項活動，但新聞處工作報告隻字未提，強調去年共提供社區大學、公務機關、事業單位等租借場地辦理17場活動，但仍門可羅雀，就是因為非新聞處專業，呼籲趕快交棒給文化局。

議員黃家齊也提到，今年工作內容目前看來和去年差不多，卻還要花480萬委外，擔憂淪為清潔外包，強調位處精華地，應該加強老城導覽，讓外地人也能理解認識桃園，他也提到，串聯周遭新住民文化會館、77藝文町、舊景福派出所和大廟涉及民政、觀光、文化等局業務，新聞處要扮演橫向聯繫溝通橋梁，跨局處溝通，不要都推給廠商。

詹賀舜指出，480萬包含120萬硬體整修和360萬營運費，目前正進行軟硬體升級改造，將以「藝文便利店」為主題，1樓為「旅遊資訊充電站及品牌選物空間」、2樓為「專業展覽空間」並規劃帶狀策展、3樓則為「供民眾租用及直播攝影服務」空間，預計5月重新開幕。

詹賀舜強調重新開幕的公民會館有6大功能，延續市民使用精神，保留2、3樓開放市民和在地團體「空間租借」；也要求業者經營「在地串連及老城導覽」，與在地社區及商家合作走訪古城角落，瞭解舊時歷史及發展軌跡，發展深度觀光及飲食體驗；也規畫年度3場帶狀「主題策展」，讓公民會館不僅是藝術展覽館，也是親子體驗學習的好去處。

今年也將辦理至少16場的文創市集、工作坊、座談、手做體驗、DIY等「互動活動」，提升公民會館多元功能；也會積極「開發及展售吉祥物商品」，讓遊客在公民會館買到ㄚ桃、園哥周邊商品，如口罩、悠遊卡、茶葉罐等優質好物；另也會推廣桃園在地品牌，販售在地名產美食等金牌好店好禮，讓市民朋友來公民會館，不只是逛展覽、玩活動，多元功能更有趣。

(中時 )