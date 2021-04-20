今年4月，在中國大陸南京明基醫院造血幹細胞移植無菌層流病房，一名臺灣青年的造血幹細胞移植到江蘇常州青年的體內，這也是首次慈濟骨髓幹細胞中心冷凍造血幹細胞捐獻大陸的案例。

根據中新社報導，一個半人高、裝有GPS定位和測溫系統，儲存著捐獻者骨髓的液氮罐，航行了33小時、飛越1000公里，這是一場跨越海峽兩岸的生命救援計畫，接力過程中更是一波三折。

南京醫科大學附屬明基醫院血液科主任李東說道：「27歲的患者在2020年4月因牙齦出血、身上瘀斑，被確診患有高危型PH+急性淋巴細胞白血病。由於病情嚴重，患者必須儘快進行異基因造血幹細胞移植。於是患者一家立即委託醫院向中華骨髓庫申請造血幹細胞配型。」

南京醫科大學附屬明基醫院血液科主任李東／旺旺中時文化傳媒提供

幸運的是，南京明基醫院在慈濟骨髓幹細胞中心中找到了合適的提供者，隨即發出加急比對配型申請。於數日後傳來喜訊，找到了合適的提供者，對方是個臺灣青年，與患者同為27歲。

但因現值疫情期間，人員往來需要隔離、時間長、病人無法長時間等待，而慈濟骨髓幹細胞中心告知2021年2月1日後，原本正常的兩岸捐贈幹細胞的運送途徑也暫時停用。

由於停止了原有的專人護送造血幹細胞的運送方式，在尋求新的運送途徑未能達成的情況下，李東主任向中國工程院院士陸道培團隊、美籍華裔科學家李政道團隊尋求幫助。

醫護人員工作場景／旺旺中時文化傳媒提供。

在兩個國際團隊的幫助下，經過中華骨髓庫、慈濟骨髓幹細胞中心多方溝通協調後，制定了「人不流動、異地運輸冷凍幹細胞」的方式，完成了各環節的備案申請。

李東主任表示：「這也是陸道培、李政道兩個團隊，繼2001年攜手協助完成蘇州白血病患者接受臺灣幹細胞捐贈的20年後，再次合力促成首例慈濟骨髓幹細胞中心冷凍造血幹細胞對大陸捐贈。」

造血幹細胞專用液氮罐／旺旺中時文化傳媒提供

3月25日，臺灣捐獻者在慈濟醫院順利完成造血幹細胞採集，慈濟骨髓幹細胞中心隨即對造血幹細胞進行分袋，放入-196℃液氮中進行冷凍處理，由專用液氮罐保存、運送，這個「生命之罐」於3月27日9點35分搭乘航班從臺北啟程，當日11點35分抵達上海浦東機場，經海關、航空公司綠色通道，用時2小時50分順利出關，當日20點40分抵達南京明基醫院。經過前期準備，4月7日，骨髓順利輸入大陸患者體內。

透過各界的努力，大陸患者和臺灣提供者順利串接，圓滿完成救命的人道使命。李東主任欣慰表示，兩位素昧平生的年輕人，因為「生命的種子」緊緊連在一起，促成兩岸佳話。

(中時新聞網)