43歲斯容從事購物已超過20年資歷，是著名的購物界天后，斯容昨（19日）搭計程車回家時，她一上車司機就開始兜售自家的花粉、蜂王乳、高山茶等農產品，斯容耐心聽完後，便表示沒有要買的意願，未料司機就開始對她全程擺臭臉又不說話，讓斯容感慨寫下：「我奉行的理念是『合則來，不合則去』，我相信絕大多數成年人在處理事務上也是如此態度」。

斯容平時都是自己開車上下班，不過車子在昨天送保養廠，於是斯容回家時，便在路上攔了一台計程車，斯容上車後，司機就開始兜售自家的花粉、蜂王乳、高山茶等農產品，斯容有耐心且客氣地聆聽，當司機問她「啊小姐妳要不要買？」斯容則果斷地回絕：「不要！」

未料司機在接下來的路程中，從一開始的熱情相對，變成全程擺臭臉又不說話，讓斯容感慨地在臉書寫下：「我自己是銷售的第一線人員，我奉行的理念是『合則來，不合則去』，我相信絕大多數成年人在處理事務上也是如此態度」，這雖然遇到推銷失敗就擺臭臉的司機，不過斯容仍大器說：「祝福那位小黃司機能夠業績長紅，生意興隆」。

斯容臉書全文。（圖／取材自斯容臉書）

斯容高EQ分享搭車被推銷的故事，獲得網一片好評，發文也吸引名嘴呂文婉直呼：「追不到腦羞成怒，後來嫌女生醜的嘴臉有異曲同工」，女星黃瑄則好奇問：「司機大哥後來有繞遠路嗎？」斯容則回應：「哈哈哈...這倒沒有...因為我跟他說我知道路要怎麼走」，同時，斯容也在留言中強調，自己被推銷是沒關係「有需要我會買，可是我很訝異他態度明顯的落差…」，直呼司機實在太直接了。

今天因為車子送保養廠 回家的路上 順手路邊攔了一輛小黃 一上車 小黃司機開始兜售自家的花粉，蜂王乳，高山茶等農產品 我很有耐心並客氣地聆聽… 最後，司機大哥問我一句: 啊小姐妳要不要買？ 我很果斷地回絕”不要！！“ 然後…… 剩下的路程，... 由斯容發佈於 2021年4月18日 星期日

(中時新聞網)