爆紅加密貨幣狗狗幣多頭氣勢無法擋，周一一度飆至0.43美元的歷史新高，市值更來到540億美元，超車瑞波幣一舉成為加密貨幣四哥，總身價甚至比萬豪國際與福特汽車還要高。

2013年因玩笑而成立的狗狗幣是今年幣圈人氣王，繼上周單周暴漲3.4倍後，周一持續上攻，最高來到0.43美元，再創歷史新高，總市值也飆破540億美元，超越以支付為主的瑞波幣，成為第四大加密貨幣。

不過，隨後狗狗幣拉回至0.3920美元，市值也降至約500億美元，反觀瑞波幣則以1.41美元收盤價共534億美元的市值搶回第4大加密幣的寶座。比特幣仍穩座加密幣一哥，總市值達1.05兆美元。

今年初狗狗幣還不到0.01美元，短短不到4個月總計暴漲81倍，也就是今年初若拿1萬美元投資狗狗幣，如今帳面資產淨值高達82.1萬美元。

網路論壇接下來關注的焦點是周二的狗狗幣日，狗狗幣的支持者在網路上號召鄉民共同將狗狗幣拱上1美元的天價，短期的目標就是在狗狗幣日先拉到0.69美元。

如今隨著幣值狂漲，市場預期目標價位也連連調高，根據美國線上博弈網站us-bookies的賭盤資料，狗狗幣今年底前漲到1美元的機率已從本月初的僅2.9％，大幅上揚至目前的17％。

不過，投資專家紛紛警告，狗狗幣已呈現泡沫的狀態，尤其是市場籌碼高度集中在少數人手中，因此泡沫隨時可能破滅。

加密貨幣風險管理平台TRM Labs的企業策略師席特拉(Akand Sitra)在領英貼文表示，「有6成5的狗狗幣掌握在全球98個人的投資帳戶中，最大投資戶一個人就握有2成8的狗狗幣，4成的狗狗幣由五個帳戶所把持。」

狗狗幣目前市值已贏過福特汽車，未來一旦漲到1美元，市值甚至會比超微與通用汽車等傳統藍籌企業還要高。

(工商 )