台灣會計師收費過低，影響財報簽證品質？立法院財委會21日將討論會計師法修正案，立委提案訂定會計師收費標準，解決目前長期削價競爭影響查核品質的問題；金管會則回應，台灣會計師收費的確比大陸、香港、新加坡等便宜，但若統一訂價，恐違公平法，建議改以檢查會計師事務所及進行差異化管理等，強化會計師的審計品質。

證期局副局長蔡麗玲表示，依據會計師公會聯合會的資料，大陸會計師財報簽證公費是台灣的2.38倍，香港則是台灣的2.62倍，新加坡的會計師公費則是台灣的2.05倍。即台灣的會計師的確收費較低。

立委曾銘宗、林楚茵等即提案，會計師受託辦理事件，得合理收取與委託人約定的酬金。全國聯合會應訂立會計師業務章則，載明業務內容、收取酬金標準及應盡的責任、義務等事項。會計師在決定酬金的金額或費率時，應參考收取酬金標準，並整體考量受託案件所需人力、時間及風險程度，不得採取不正當的方式，延攬業務。

也就是說要制訂會計師統一的價目表，但金管會對此表示，會計師公會多次表示相關「定質」性酬金標準難以明定，業界以低價競爭延攬業務情形仍相當普遍，建議以「定量」方式訂定酬金標準及下限，以有效遏止殺價競爭情事。金管會支持會計師從事簽證業務應收取合理的酬金，以維護簽證品質，但是否透過修正會計師法訂定酬金標準，恐涉及公平會職掌限制競爭行為等相關規範。

蔡麗玲表示，依會計師法，證期局為維護大眾權益、增進社會公益需要，可對有簽證公開發行公司財報的會計師事務所進行實地檢查，大型的每三年一次、中型每六年一次，但若曾出現簽證重大缺失的會計師事務所也可能年年都檢查，且要求證交所、櫃買中心等對其簽證的財報增加實審頻率。

同時今年底會公布審計品質指標(AQI)，未來公發公司在選會計師時，可要求對方提供AQI的資料，第三是對於簽證品質不佳的會計師事務所將採差異化管理等，即金管會不去管價格，管的是會計師的品質。

(工商 )