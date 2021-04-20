傳奇作家山崎豐子同名小說《華麗一族》，第三度改編成日劇，大家最熟悉版本是2007年的木村拓哉版，這次2021年最新版是電視台WOWOW建台30週年紀念之作，故事圍繞在中井貴一飾演的阪神銀行行長「萬俵大介」，和向井理飾演家族旗下制鋼事業專務「萬俵鐵平」之間的財閥家族父子糾紛，充滿權力鬥爭和愛恨情仇。向井理要挑戰木村詮釋過的角色「萬俵鐵平」，他表示比起有壓力更感到榮幸，相信自己在融入個人經歷後能演繹出不一樣風格的經典人物。

《華麗一族》每次改編成劇都會掀起熱烈迴響，除了父子情仇，萬俵大介在家中「妻妾同居」的奇景也是該劇一大看點，這次由90年代女神內田有紀擔綱演出情婦「高須相子」一角，她在劇中原是到萬俵家裡擔任小孩的家庭教師，卻懷著野心一路爬到爸爸「床上」，發展出不論戀情，更步步掌握萬俵家的內政實權，讓正宮敢怒不敢言，只能讓情婦名正言順待在老公身旁，兒女也只能屈於「表面和平現狀」，堪稱是「最強小三」。

談到接演萬俵家族裡的關鍵人物「高須相子」，內田有紀說：「這個角色展現出了嫉妒與慾望的恐怖，看劇本的時候就不停起雞皮疙瘩，但她同時又擁有強大的內心和隱藏在深處的寂寞感。這是我從影至今沒有演過的女性形象，作為40代女演員，我很想要發掘自己從未被開發的一面，因此能演出『高須相子』，我感到非常興奮！」該劇每週日在friDay影音上線。

(中時 )