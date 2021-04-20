台南市選手全中運頻傳捷報，玉井工商楊偉達於高男組舉重73公斤級賽事，雙創大會紀錄，以挺舉157公斤及總和280公斤耀眼佳績，打破上屆由他自己創下的大會紀錄，寫下連續2年締造全中運新猷。

楊偉達說，不斷進步除了歸功教練陳涵彤悉心指導及大內國中行政團隊支持，幕後也要非常感謝台南市政府市「優秀運動選手健康管理服務計畫」，每年追蹤選手訓練及生理狀態，降低選手發生運動傷害，並給予教練更多科學數據做為訓練參據。

陳涵彤表示，偉達家中狀況並不好，成為他最強大的訓練動力，推動他一次次挑戰極限，今年將挺舉成績推進6公斤，總和成績也上推了2公斤，接下來，將持續備戰全運會及2022年亞運會，希望能持續突破自己。

教育局長鄭新輝表示，黃偉哲市長上任後推動多項運動選手激勵計畫，包含規畫選手每月培訓津貼、提升全國綜合運動賽會參賽補助等，其中優秀運動選手健康管理服務計畫是南部唯一由市府出資的選手運動傷害防護計畫，除了在平日訓練及賽會期間派駐運動傷害防護員，降低選手發生運動傷害機率外，亦提供科學化檢測，監控訓練期間之生理狀態，避免密集訓練及比賽造成運動傷害。

體育處表示，本計畫今年同樣委由成功大學協助執行，去年新化高工魏浩倫因傷無緣挑戰全中運，透過此項計畫提供教練運動生理檢測數據，逐步調整訓練步調，尤其，今年年初田徑賽事較為密集，透過成大團隊檢測確認有無過度訓練情形，防護員亦即時給予賽後放鬆，幫助浩倫以最快速度恢復體能狀態，才能從3月青年盃至4月的全中運，一次次飆出個人最佳成績奪金。

(中時 )