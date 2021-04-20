為推動2021臺灣自行車節及促進澎湖休閒觀光運動發展，澎湖國家風景區管理處特別辦理「2021澎湖自行車跳島嘉年華」活動記者會，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「澎湖跳島-西遊記活動」、「單車追風成年禮」及「2021澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」等多項活動，邀請全台車友一起以20公里的時速來「BIKE訪」世界最美麗海灣。

2021澎湖自行車跳島嘉年華首先登場是3月1日到6月30日的「自行車領騎服務活動」，為讓車友用更深度、體驗式的感受，來享受有「世界最美麗海灣」之稱的海島，澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台最優質的免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人以上，於7天前透過報名表預約申請，便能享受專業達人帶領及景點解說等服務。

另為持續滾動一整年自行車系列活動，於3月1日到10月31日辦理「澎湖跳島-西遊記」，即觀光導覽自行車甲地借乙地歸還服務，在漁翁島遊客中心及西嶼西臺遊客中心等2處，提供25台自行車讓遊客免費借用，以便快意騎乘及欣賞西嶼濱海公路的無敵海景。

在6月3日世界自行車日將舉辦「單車追風成年禮」活動，邀請幼稚園、國小、國中、高中及大學的畢業生代表參加，設計有闖關、20公里挑戰賽等活動，透過遠距離的騎乘讓青春學子挑戰自我、肯定自我，完成後將獲得一份個人專屬的完賽證書。

這次系列活動的主軸就是9月26日的「2021澎湖跳島101K自行車活動」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。今年在經典的101K路線中增加了雙塔的認證路線，從澎湖地標的漁翁島燈塔到鎖港北塔，一日雙塔在澎湖就可實現。

澎管處許宗民處長表示，今年是自行車旅遊年，澎管處用辦喜事的心情，歡迎全台所有車友蒞臨澎湖，一起參與這為期數月盛大的自行車嘉年華盛會，活動即日起開始報名，請大家呼朋引伴一起到澎湖自行車跳島旅遊，以20公里時速欣賞、體驗菊島獨特的魅力。

(中時 )