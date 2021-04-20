劉品言（中）為王碩瀚（右起）、賴東賢、李迪恩、廖偉博主演的《約定I DO》站台。（陳俊吉攝）

王碩瀚（右起）、賴東賢、李迪恩、廖偉博主演《約定I DO》。（陳俊吉攝）

王碩瀚、賴東賢不時講悄悄話，互動熱絡。（陳俊吉攝）

賴東賢傷後復出。（陳俊吉攝）

劉品言為賴東賢的新戲站台。（陳俊吉攝）

日本SPO、Vidol、KKTV三方共同出品的BL原創網劇《約定I DO》，20日舉行卡司發佈會，除了主要演員賴東賢、王碩瀚、李迪恩、廖偉博，與賴東賢情同姊弟的劉品言也為他站台，她吃味地說，平常一起出席活動時，賴東賢總會貼心照顧她，自從他接演這部戲後，自己就瞬間失寵、變得很淒涼，「幸好現場很多顏值高的帥哥，還拍了坐在他們大腿上的照片，感受到青春的氣息，今天也是夠了，可以開心回家了！」

賴東賢前年9月發生嚴重車禍，當時因撞擊力大，造成脾臟受損嚴重，後來手術摘除，他在醫院躺了將近一個月，身上也留下多處明顯傷痕，其中肋骨處還留下明顯可見約30公分長的手術疤痕，這是他傷後復出的第一部戲劇。雖然他出院後一個月就開始健身調整體能狀態、也練回完美身材，甚至比車禍之前還要壯，但他仍很介意身上的傷痕，至今仍在進行雷射美容除疤，甚至一度考慮要「再切開重縫」。所幸後來編劇乾脆把他的疤痕寫進劇情，讓一切變得合理，也算是給自己一個紀念了！。曾經在車禍初發生時嚇壞、擔心「我會不會失去他」的劉品言笑說：「我要鄭重推薦，這部戲可看到東賢康復後的身材，是他的疤處女秀。」

身為經紀人，相處像母子、姊弟的劉品言，擔心賴東賢個性是報喜不報憂的人，傷後重返拍戲可能會有不適應的地方，還偷偷去探班，到現場發現他對於角色做了很多功課，也很知道自己要做什麼，加上大家都對他照顧有加，才放下心中石頭！

賴東賢說，傷後的他一開始連一公斤的啞鈴都拿不起來，後來慢慢伸展適應，身體素質才慢慢恢復，脾臟拿掉後，免疫力會受影響，但醫生說兩三年後身體其他器官會做它的工作，一開始真的滿常生病，後來就沒事了，車禍訴訟也已經調解到一個段落。至於這期間都無法工作，就是靠之前的存款省吃儉用，本來需求就沒有很多、物質慾望不高，「只要可以運動、有東西吃就好了」，心理上是有做些調整，但開車沒有陰影，他說事發過程都是事後聽別人說的，朋友說「我差點就快離開了」！

「當下我沒有意識，也沒看到太多讓人害怕的畫面，就是突然眼前一黑就沒了，像電影裡演的那樣，再醒來就是11天後了，醒來還驚呼『這是誰的腳啊，怎麼那麼細』」，後來他還急著要下床，被醫生制止，住院期間還遇到金馬獎頒獎典禮，他還請護理師幫他搬電視來讓他看。此外，剛醒來時也發現自己沒有眉毛，還緊張地問 問醫生有沒有救，醫生安慰他「放心，可以長回來」，「 有一陣子剛好流行斷眉，沒想到我還跟上流行！」

而演出《天巡者》後備受矚目的新師奶殺手王碩瀚，則把自己的螢幕初吻獻給賴東賢，他自曝兩人有場激吻戲拍到輪流面紅耳赤，因為不連戲被導演喊卡，要他們出去外面吹吹風再繼續，前後拍了10多次才OK。王碩瀚回想起兩人拍完激烈吻戲後，被側拍師問感想，他當時腦中一片空白回說「我都忘了」，只記得賴東賢的肌肉沒有少露。

劉品言表示一開始因為賴東賢而關注這部戲，沒想到光看預告就令她臉紅心跳，開玩笑說自己也不是沒見過世面，但每位演員的說話、動作、眼神都讓她臉紅心跳，邊看邊喊：「好熱喔！」她以前都覺得賴東賢是弟弟，這是第一次看到他有這麼霸氣外露的一面，並坦言自己被李迪恩的眼神電到，「要電到我不容易，但我有被他的眼神勾到。」

這是李迪恩第二次拍BL劇，身為劇中吻戲最多的人，他表示這次是較侵略性式的演法，有一場激烈吻戲，他拍完才發現工作人員都臉紅害羞了。由於廖偉博劇中CP余杰恩去當兵了，他還特別搬來人形立牌與大家同在。廖偉博的角色很會撩人，但現實生活中他其實很不擅長，於是兩人會晚上一起約去山上看夜景培養情緒，一起觀賞影片做功課，被旁人虧：「你們看的是哪種片？」兩人也常收工後就說：「我等一下去你家好不好，我們可以排練一下吻戲。」

(中時 )