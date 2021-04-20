原PO貼出和男子的對話，對於男子的要求，讓原PO相當無言。(圖取自外送員的奇聞怪事)

一名外送員在臉書上分享，昨(19日)送到一筆「對妹子示愛」的訂單，對方非常焦急的傳訊息，該男子再三交代，請外送員幫忙打電話通知妹子，要她不必買午餐，不過原PO看了男子訂的餐點後，卻忍不住笑說，「憑實力單身？」

原PO昨在臉書社團外送員的奇聞怪事上發文，表示他接到一筆239元的訂單，不過在外送路途中就收到顧客的訊息，對方表示這是要給心儀對象的一個驚喜，更交代他，「請您看到訊息先幫我打電話通知xxx，轉告她我幫她訂午餐了，請她不用買，謝謝您」。

而在接下來的5分鐘內後男子又傳了訊息，「請現再打給她，因為她不知道要等您，謝謝喔」、「請問有連繫到她嗎」、「謝謝」，這讓原PO相當無奈，回覆對方，「痾...這種事情不應該是由我來說吧」，更無奈說，「年輕人，你可以追妹子要我當傳話筒」，但原PO看了餐點內容後直搖頭，因為對方訂的是便當，讓他不懂驚喜在哪，「憑實力單身？」

男子將外送員免費當愛神的行為曝光後，不少網友朝聖留言，更猛虧，「回他，他男朋友說謝謝你的便當」、「工具人特餐」、「從此跟外送員過著幸福快樂的日子」、「有點好笑，便當是真的滿難覺的驚喜，驚嚇比較快」，還有同行分享，「我之前送過一單，也是要我說一些寶貝加油之類的話；隔天又接到同一個人的，送到的時候女生要我直接丟垃圾桶！」

(中時新聞網)