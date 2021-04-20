行政院顧問丁怡銘上任後，爆出致電立法院長游錫堃辦公室開嗆、興師問罪一事，游錫堃院長回應未否認此事，要求政院「應循正常管道溝通」。民眾黨美女發言人楊寶楨對此表示，突然想起蘇貞昌2005年時任總統府秘書長，要登記參選民進黨主席，被問到是否感到委屈，他表示：「蹲下是為躍起，後退就是前進」，簡直是民進黨座右銘，反正風頭過了，民眾忘了就沒事了，越犯錯越升官。
楊寶楨20日臉書指稱，蘇貞昌院長不該放任這樣無視憲政體制運作的行徑，必須正式向立法院道歉，對於蘇院長為何如此護短丁怡銘，外界始終有很多疑問。
她接著表示，突然想起蘇貞昌2005年時任總統府秘書長，要登記參選民進黨主席，被問到是否感到委屈，他表示「蹲下是為躍起，後退就是前進」。簡直是民進黨座右銘，反正風頭過了，民眾忘了，就沒事了，越犯錯越升官。
台北市長柯文哲18日出席活動，被媒體問到如何看待丁怡銘回鍋行政院顧問，且月薪有11萬時，他不住說了一句「我佛慈悲」。
網友則紛紛在楊寶楨臉書留言，「蘇貞昌會為丁怡銘向牛肉麵店老闆致歉，但絕不會為丁向游院長道歉。兩人心結已久，互看不順眼眾人皆知」、「民進黨執政這幾年，不是一直以來都是行政院立法局嗎？」、「網軍當道 綠色噁心」。
(中時新聞網)
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