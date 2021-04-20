上海車展上，一名女子站上特斯拉車頂高喊「煞車失靈」事件引起極大關注，連中共中央政法委員會的政務新媒體平台「中央政法委長安劍」都評論稱：不在乎「賺中國人錢、撞中國人命」，責任何在？央視新聞20日也發表評論文章稱，化解這場爭鬥，監管部門介入是最好的方式。

19日，上海車展剛開幕，一名身穿寫有「煞車失靈」和印著特斯拉車標白色T恤的女子就站上一部紅色特斯拉車頂，張開雙臂對圍觀群眾高喊「特斯拉煞車失靈！」幾分鐘後，女車主被保安強行拖走。20日，警方通報特斯拉女車主「車頂維權」被拘留5日。

特斯拉話題持續登上熱搜，完全搶了其他汽車品牌甚至上海車展的風頭，即使是很少關心汽車的用戶，也都在各大社交媒體關注到了特斯拉展台的鬧劇。

中央政法委發表評論指稱，面對車主的一次次維權，特斯拉的回應中卻盡顯「老爺公關」的驕縱豪橫，讓中國消費者心寒，一次次拖拉扯皮中，損耗的是口碑和信任。

(旺報 )