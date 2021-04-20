瘦子今(20日)出席手錶代言活動，他一口氣接下8個代言，包括可樂果、手遊、沐浴乳、香水、洗面乳、保養品、威士忌、手錶，吸金近千萬元，即將於8月攻蛋舉辦個人演唱會，演藝成績如日中天，被問到感情生活，他也直言「很穩定啊？」打算何時跟女友Jennifer登記結婚？他說：「不知道，我真的沒想到，謝謝提醒。」

瘦子表示，最近為了專輯還沒做完、體脂有點高這兩件事，讓他缺乏安全全感。他原本專輯進度僅2％，擔心做不出來，日前跟公司請假去花蓮民宿閉關。他形容，他跟製作人去花蓮4天，每天10點起床，11點開始喝，下午1點寫歌，弄到晚上10點下班再繼續喝，入住的民宿有很大的莊園，有湖還有船，也可以在園區玩滑板，果然順利完成4首歌曲，現在新專輯進度達成40％。是否要喝酒才有創作靈感？他打趣說：「跟創作沒關係，是癮頭啦！」

他自曝過年期間放縱飲食，變胖了，現在體脂20，他說，「體重沒變，肌內變脂肪，一去不復返，軟硬度不太一樣」，他開始在家做運動，加上戴了智慧手錶之後，會想要多走一點路，是否要在演唱會前把身材練回來？他沒把握「不一定會有」。

瘦子擔任Haylou Solar智慧手錶代言人。（米客邦提供）

瘦子擔任Haylou Solar智慧手錶代言人。（米客邦提供）

(中時 )