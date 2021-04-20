安那近來推出新歌〈咦咦咦〉MV，引起熱論，她身為張惠妹的外甥女，在2017年推出單曲後，卻慢慢消失在螢光幕上，她目前就讀大學二年級，表示先前突然變得很沒有自信，曾經歷過一段黑暗期，開始害怕鏡頭，所幸受到身邊很多同學們的鼓勵，安那決定再次重回舞台。

不過太久沒有拍MV的安那，一開始忙著找回感覺，忍不住大呼：「好難喔！」而導演想要透過MV完美貼合這首歌散發出來的傲氣、展現霸氣，其中一幕安排「小隻女」安那搭配「大型車」悍馬呈現衝突感，而和四位舞者一起在悍馬車中間跳舞，也是安那很喜歡的畫面，一整天拍下來她深感很幸福。

因為這3年來的她，準備了很久，遇到很多重要的朋友給她很多自信與肯定，這次在MV中她有釋放出來的感覺，終於不害怕鏡頭、不害怕自己的樣子。安那覺得新歌〈咦咦咦〉是目前最像自己的作品，也是一個新的開始的，希望大家會喜歡，她表示，「這次的MV我很喜歡，真的很不一樣的安那，大家趕快去看喔。」

安那近來推出新作品。（野聲音娛樂提供）

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